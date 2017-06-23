Cкрипт / Плагин для фотошопа

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры

Необходим скрипт либо плагин для фотошопа, которые выполняет следующие действия:

1. Открывает запрос на выбор файлов

2. Загружает выбранные файлы в один документ послойно

3. Собирает слои в группу и размещает их в ней, в зависимости от имени файла по алгоритму

4. Ставит на группу маску, сделанную из альфа-канала одного из слоев

5. Каждому слою устанавливает атрибуты (уровень прозрачности и режим наложения)

6. Сохраняет результат в необходимом формате

Желателен интерфейс для настройки всех пунктов скрипта, вызываемый при каждом его запуске

Оплата посредством Pay-Pal