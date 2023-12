Лендинг продажи спиннеров

Есть запрос: [code]SELECT `referal_id`, `parent_id`, `time_reg` FROM `referals` GROUP BY `referal_id` HAVING COUNT( * ) >1[/code]который выводит из таблицы referals результаты, где referal_id встречается более одного раза. Требуется доработать запрос, чтобы были выведены дубли referal_id, но кроме тех записей, ...