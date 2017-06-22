Составить SQL запрос

Нужно перенести 2 сайта на https без/с минимальными потерями позиций 1. Chesslabyrinth.ru - перенос сайта на https 2. shop.chesslabyrinth.ru - перенос сайта на https+решить проблему с редиректами (были неправильно установлены при смене адресов товаров)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть запрос:
[code]SELECT `referal_id`, `parent_id`, `time_reg` FROM `referals` GROUP BY `referal_id` HAVING COUNT( * ) >1[/code]который выводит из таблицы referals результаты, где referal_id встречается более одного раза.
Требуется доработать запрос, чтобы были выведены дубли referal_id, но кроме тех записей, у которых time_reg самый свежий.
Например, должен быть такой результат:
[code]referal_id | parent_id | time_reg
56 | 456 | 2017-01-13
56 | 125 | 2017-01-14
56 | 642 | 2017-01-15 - кроме этой записи
45 | 243 | 2017-01-12
45 | 456 | 2017-01-18 - кроме этой записи
34 | 211 | 2017-01-13[/code]
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