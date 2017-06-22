Составить SQL запрос

$5
Веб-программированиеЗавершен1 заявка138 просмотров
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Есть запрос:

[code]SELECT `referal_id`, `parent_id`, `time_reg` FROM `referals` GROUP BY `referal_id` HAVING COUNT( * ) >1[/code]который выводит из таблицы referals результаты, где referal_id встречается более одного раза.

Требуется доработать запрос, чтобы были выведены дубли referal_id, но кроме тех записей, у которых time_reg самый свежий.

Например, должен быть такой результат:

[code]referal_id | parent_id | time_reg

56 | 456 | 2017-01-13

56 | 125 | 2017-01-14

56 | 642 | 2017-01-15 - кроме этой записи

45 | 243 | 2017-01-12

45 | 456 | 2017-01-18 - кроме этой записи

34 | 211 | 2017-01-13[/code]

6 лет назад
TheRelapse
Артур 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
wasp1
52 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Проблема с SQL запросом решена максимально быстро. Рекомендую.
Чёткая постановка задачи. Оперативная оплата. Рекомендую.
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