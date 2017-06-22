Разработка гарант сервиса на лэндинге.

Нужна разработка сервиса для гарант системы. Суть: оформляем сделку между 2-мы людьми, принимаем платёжь от одного, второй оказывает услугу или поставляете товар и после подтверждения первого получает оплату за вычетом нашей комиссии.

Платёжная система и прочее на ваше усмотрение. Система должна работать на отдельном простом сайте.