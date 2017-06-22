Доработка модуля OpenCart

1. Надо установить модуль opencartforum.com/files/f... на OpenCart 1.5. Важно, все старые данные из стандартной админке, перенести сюда, это дату доставки и комментарии менеджеров.

Еще желательно сделать так, что бы старая админка тоже работала, если вдруг в модуль что то не перенесется, можно будет по старой посмотреть.

Сам модуль у меня есть. Желательно сделать так, что бы стан

2. Надо добавить поле "Комментарий по доставке", который будет выводиться в накладной при печати.

3. Добавить время доставки. Тоже выводиться в накладной. Поле не обязательное, по умолчанию задать интервал который укажу.

4. При полном просмотре заказа, в разделе история отображается какой менеджер менял статус заказа и во сколько, кто писал комментария, кто ставил дату доставки. Что бы в данном разделе отображались все изменения по заказу и какой менеджер их делал.

Нужны будут еще доработки, но это уже походу выполнения этих будем договариваться о новых

Оплата поэтапно либо в конце