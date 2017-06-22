Сделать правки. Сайт на Joomla+Joomshopping

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
  • Я как то в 2015 году с одной компанией работал, они мне правили карточку товара и запороли чутка. Не группируется сейчас по таблице аттрибуты: http://www.refreshyourtech.ru/universal/acer-aspire-e..Я уже и файл нашел какой править и строчки, но чет знаний php у меня не хватает, что бы правильно все и красиво сгруппировать.
  • А вообще у меня есть целый список правок для сайта (заказ в 1 клик, фильтры итд). Можно посотрудничать. Сайт на Joomla+Joomshopping
Joomla
6 лет назад
tim-viktorov
Тимофей 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Подключить биткоин платёж к сайту

    1. Подключить платёж в биткоинах   а) Что уже сделано:   Установлены плагины:   WooCommerce   GoUrl Bitcoin Payment Gateway &amp; Paid Downloads &amp; Membership   GoUrl Paid Memberships Pro – Bitcoin Payment Gateway Addon   GoUrl WooCommerce – Bitcoin Altcoin Payment Gateway Addon   Создан аккаунт в GoUrl, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поменять тип вывода вкладки в карточки товара в ocstore 1.5.4

    Здравствуйте! Такой вопрос есть сайт на движке ocStore 1.5.4    Необходимо перенести вкладку Элементы коллекции под картинку , чтобы были картинки с ценами как они во вкладке сейчас просто отображались под главной картинкой товара. http://keramix-crimea.ru/plitka/keramicheskaya_plitka_simferopol/interkerama-simferopol/batik_intarkerama_simferopol   Вот такая вот задача!  Сайт http://keramix-crimea.ru Ребята ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Проблема с формой обратной связи в мобильной версии сайта

    Добрый день!  Проблема с формой  обратной связи в мобильной версии сайта  Сайт на Вордпресс  Есть форма обратной связи связи из 7 ми полей  В десктопной версии все поля работают как должны  В мобильной (узкий формат) не заполняются два поля: при ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Проект «Онлайн монополия+»

    Нам необходимо реализовать данный проект. Т.з сейчас находится в подготовке, есть первый блок, с которым можно уже ознакомиться и который в принципе можно уже оценить по стоимости и срокам реализации и начать выполнять. Писать на Phyton либо Ruby

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо настроить формы обратной связи.

    Сайт - http://bright-design.ru всего 5 типов разных страниц, где есть специфические формы отправки данных на емаил.  необходимо настроить отправку, пример масок и поведения форм - http://debright.ru  (последний блок перед футером сайта) Работа достаточно срочная! Жду предложений по цене и срокам! Работа ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить плагин портфолио на HTML странице.

    имеется отлаженная страница сайта где портфолио работает нормально - http://bright-design.ru/design-penthouse.html необходимо по такому же типу настроить страницу с общим портфолио - http://bright-design.ru/gallery.html отличие только в том что что портфолио на этой странице будет идти 3 шт на 4 шт ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Usability аудит сайта

    Требуется usability аудит сайта (строительная тематика). Только аудит, тестирование и SEO аудит не нужны. У сайта 2 ключевых направления, и 1 второстепенное.  От Вас: - бюджет; - сроки; - описание; - что включает аудит (этапы); - портфолио (пример минимум 2х отчетов); - условия ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программист WordPress

    Необходим [b]фрилансер [/b](не студия) для внесение изменения в текущие плагины на WP (WooCommerce) (в особенности, работа с фильтрами товаров , модули доставки, оплаты, интеграция) и написание новых.  От фрилансера нужен опыт работы с WordPress, в частности ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад