Имеется простой сайт на Joomla. Текущее главное меню - одноуровневое. Нужно сделать в нескольких пунктах выпадающее меню второго уровня и распределить часть контента из одних больших старых разделов в новые подуровни.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен полностью шаблон сайта , база майсогол, сайт интернет магазин .
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