Подключить биткоин платёж к сайту срочно

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1. Подключить платёж в биткоинах  а) Что уже сделано:  Установлены плагины:  WooCommerce  GoUrl Bitcoin Payment Gateway & Paid Downloads & Membership  GoUrl Paid Memberships Pro – Bitcoin Payment Gateway Addon  GoUrl WooCommerce – Bitcoin Altcoin Payment Gateway Addon  Создан аккаунт в GoUrl, создана – Your Payment Boxes », прописаны приватный и открытый ключ биткоин кошелька электрум.  Проблемы которые надо решить: 1. не работает окно оплаты    выдаёт ошибку – Invalid gourl box MD5 HASH.  нужно добавить файл – файл приложен  Что должно получиться: Клиент может оплатить товар биткоинами или за другую валюту купить биткоин сразу на наш кошелек. Админ должен увидеть что поступил платеж.   2.  Создать дробный товар  Товар сейчас стоит 40$ и есть возможность купить только целое число товара.  Нужно сделать возможность минимальной покупки до0,000 001 единиц товара.  Удалить лишние поля при оформление заказа – оставить только емайл

6 лет назад
rer11
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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