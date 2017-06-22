Подключить биткоин платёж к сайту срочно

1. Подключить платёж в биткоинах а) Что уже сделано: Установлены плагины: WooCommerce GoUrl Bitcoin Payment Gateway & Paid Downloads & Membership GoUrl Paid Memberships Pro – Bitcoin Payment Gateway Addon GoUrl WooCommerce – Bitcoin Altcoin Payment Gateway Addon Создан аккаунт в GoUrl, создана – Your Payment Boxes », прописаны приватный и открытый ключ биткоин кошелька электрум. Проблемы которые надо решить: 1. не работает окно оплаты выдаёт ошибку – Invalid gourl box MD5 HASH. нужно добавить файл – файл приложен Что должно получиться: Клиент может оплатить товар биткоинами или за другую валюту купить биткоин сразу на наш кошелек. Админ должен увидеть что поступил платеж. 2. Создать дробный товар Товар сейчас стоит 40$ и есть возможность купить только целое число товара. Нужно сделать возможность минимальной покупки до0,000 001 единиц товара. Удалить лишние поля при оформление заказа – оставить только емайл