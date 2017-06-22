Вернуть кириллицу на сайт после взлома

Веб-программированиеЗавершен7 заявок150 просмотров
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Вернуть кириллицу, сайт после взлома, wordpress

imcar.com.ua

6 лет назад
imcar
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
rlvov87
Роман 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
6 лет назад
$6
1 день
Всё сделано очень быстро, рекомендую Романа.
Понятное ТЗ, моментальная оплата.