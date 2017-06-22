Программа чекер

Steam lvl up бот для обмена. Работа показана в видео [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fp76uuKIHHtw]youtu.be/p76uuKIHHtw[/url]
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Что нужно:
1. Ввод логина и пароля
2. Ввод капчи recaptcha (где квадратиками выбирать) через какой нибудь сервис
3. Сбор данных после авторизации
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