Программа чекер

$30
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка131 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Что нужно:  

1. Ввод логина и пароля  

2. Ввод капчи recaptcha (где квадратиками выбирать) через какой нибудь сервис  

3. Сбор данных после авторизации  

6 лет назад
rer11
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад