Программа чекер

Нужно создать или переделать на основе существующего онлайн-словарь (русско-английский и англо-русский словарь). На PHP+MySQL. Онлайн-словарь уже работает. Изначально он был создан на PHP+MySQL.Затем онлайн-словарь был переделан, поиск стал реализовываться через javascript, без участия серверной части ...