Нужно сверстать макет на Joomla одностраничник

$80
Веб-программированиеЗавершен1 заявка116 просмотров
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Сверстать и натенуть 1 страницу на Joomla

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Joomla
7 лет назад
Webigor
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
unionsoft77
Эдуард 
43 годаМолдова
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$80
2 дня
Спасибо Эдуарду за сроки, за качественную работу работаем дальше.
Всё было хорошо, четкая постановка задачи, оплата моментальная, рекомендую!
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