Нужно сделать сайт на Yii

Требуется специалисты с опытом работы. Требуется верстка +программинг

Оплата работы по этапно по факт.

Если не трудно укажите вы сам (и) будете делать или вы представитель компании.

Есть ли сайты на Yii, которые вы от начала до конца сами реализовали?