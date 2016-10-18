Нужно сделать сайт на Yii

Здравствуйте! Необходимо произвести редактирование контента на сайте. Добавить, переместить, отредактировать товар и т.д. Хорошее знание данной wordpress обязательно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалисты с опытом работы. Требуется верстка +программинг
Оплата работы по этапно по факт.
Если не трудно укажите вы сам (и) будете делать или вы представитель компании.
Есть ли сайты на Yii, которые вы от начала до конца сами реализовали?
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