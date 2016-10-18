Нужно сделать сайт на Yii

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок185 просмотров
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Требуется специалисты с опытом работы. Требуется верстка +программинг 

Оплата работы по этапно по факт.

Если не трудно укажите вы сам (и) будете делать или вы представитель компании.

Есть ли сайты на  Yii, которые вы от начала до конца сами реализовали? 

7 лет назад
vsevn
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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