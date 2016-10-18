Доработка сайта

Веб-программированиеЗакрытнет заявок112 просмотров
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Сайт на платформе MODX Evo.   

Сайт готов. Необходимо:    

1) Доработать форму регистрации и входа на сайт (краткое ТЗ прилагается).   

2) Подключить на сайте ЯндексКассу для оплаты выбранных услуг. 

7 лет назад
DmitryIzh
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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