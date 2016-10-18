Простой сайт на любой CMS

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать довольно простой сайт с описанием услуг юридической компании. 

Лично я до этого работал с Wordpress поэтому приветствуется сайт на этом движке, но можно взять любую CMS, если это будет целесообразно. 

Необходимо поставить движок, подобрать (купить) шаблон и кастомизировать его в соответствии с нуждами. 

Небольшое ТЗ составлено. Вот примерная структура сайта: www.aronovich.com.ua/ 

Нужны исполнители, которые смогут выполнить проект сегодня-завтра. 

Пожалуйста, в отклике на проект указывайте сроки выполнения и стоимость ваших услуг.

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад