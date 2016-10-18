Простой сайт на любой CMS

Необходимо сделать довольно простой сайт с описанием услуг юридической компании.

Лично я до этого работал с Wordpress поэтому приветствуется сайт на этом движке, но можно взять любую CMS, если это будет целесообразно.

Необходимо поставить движок, подобрать (купить) шаблон и кастомизировать его в соответствии с нуждами.

Небольшое ТЗ составлено. Вот примерная структура сайта: www.aronovich.com.ua/

Нужны исполнители, которые смогут выполнить проект сегодня-завтра.

Пожалуйста, в отклике на проект указывайте сроки выполнения и стоимость ваших услуг.