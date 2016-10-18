Работа с сайтом на Wordpress.

Веб-программированиеЗакрыт14 заявок194 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Необходимо произвести редактирование контента на сайте. Добавить, переместить, отредактировать товар и т.д. Хорошее знание данной wordpress обязательно.

WordPress
6 лет назад
vasili1986
Василий 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов(-1)