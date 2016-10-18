Работа с сайтом на Wordpress.

1) Есть скрипт на js с элементами стороннего кода (специальной программе), он перестал работать 2) Требуется починить скрипт до рабочего состояния 3) При запуске скрипта в стронней программе тестирования производились движения мышки, имитация чтения и скролинг экрана. ...
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