Нужен небольшой скрипт для пакетного импорта новостей из текстового файла. Разделителями полей и строк могут быть любые символы. (см. скрин в аттаче) Для заполнения таблицы [b]dle_post[/b] используем: [b]ID[/b] - создаем исходя из последнего существующего в DLE [b]autor[/b] - указывается ...
Исправить ошибку с фотографиями при импорте в joomshopping
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Интернет магазин на joomla+joomshopping sportsimvol.ru
После перезаливки каталога пеестали загружаться фотографии. Каталог импортируем через Complex XLS(X)/CSV Import/Export by Linfuby (Comiel) v2.7 от Nevigen.
Необходимо идентифицировать и решить проблему.
Жду предложеня по цене и срокам. Без цены и срока предложения не рассматриваются.
Спасибо!
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