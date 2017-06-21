Исправить ошибку с фотографиями при импорте в joomshopping

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! 

Интернет магазин на joomla+joomshopping sportsimvol.ru 

После перезаливки каталога пеестали загружаться фотографии. Каталог импортируем через Complex XLS(X)/CSV Import/Export by Linfuby (Comiel) v2.7 от Nevigen. 

Необходимо идентифицировать и решить проблему. 

Жду предложеня по цене и срокам. Без цены и срока предложения не рассматриваются. 

Спасибо!

7 лет назад
tchicha
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад