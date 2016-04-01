tchicha

Максим Чечетка tchicha

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$11
выплачено фрилансерам
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  • Верстка и интеграция в смс joomla шапки и верхнего меню сайта

    Добрый день! Нужно поменять шапку и верхнее меню сайта на olympcups.ru Макет в приложении, то что нужно менять обведено красным. http://prntscr.com/fmsgms Плюс фон всего сайта поменять на белый, сейчас в точечку. Жду предложений по цене и срокам.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Исправить ошибку с фотографиями при импорте в joomshopping

    Добрый день!  Интернет магазин на joomla+joomshopping sportsimvol.ru  После перезаливки каталога пеестали загружаться фотографии. Каталог импортируем через Complex XLS(X)/CSV Import/Export by Linfuby (Comiel) v2.7 от Nevigen.  Необходимо идентифицировать и решить проблему.  Жду предложеня по цене и срокам. Без цены и ...

    JoomlaJoomShopping
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка меню и шапки сайта.

    Добрый день. Есть интернет магазин на Joomla+joomshopping sportsimvol.ru Нужно сверстать шапку сайта + сделать выпадающее меню. Макеты прикладываю. От вас предложение по цене и срокам.

    JoomlaJoomShopping
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нарисовать макет медали

    $9

    Добрый день! Нужно нарисовать эскиз медали "Колледж Петербургской моды". Есть логотип, по кругу нужно разместить надпись "КОЛЛЕДЖ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЫ". Как примерно должен выглядеть результат - прикладываю. Результат в кривых и в ПДФ. Бюджет 500 руб.

    Дизайн продукции14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн двух блоков сайта

    $40

    Добрый день!  Есть сайт sportsimvol.ru. необходимо сделать дизайн двух блоков для последующей верстки  – шапка и боковое меню.  1) Шапка –  в шапке необходимо разместить логотип, телефон, email, город(меняется автоматически). В зависимости от города выводится разная информация. ...

    Инфографика
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Изменить меню и вывод категорий на сайте Joomla+Joomshopping

    Добрый день!  Сайт Joomla+Joomshopping – sportsimvol.ru  1) Боковое вертикальное меню нужно сделать выпадающим  2) Вывод категорий ( то что в центре страницы) необходимо сделать по подобию сайта gifts.ru, т.е. основная категория выводится с картинкой, видны часть подкатегорий снизу, ...

    JoomlaJoomShopping
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Модуль определения города для Joomla

    Добры день!  Есть сайт на Joomla sportsimvol.ru.  Нужно реализовать  следующе:  1) Название города определяется и выводится в шапке сайта.  2) В зависимости от города меняется определенная информация в определенных местах (телефон, контакты и тд)  3) Должна быть возможность поменять город ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка интернет-магазинов на joomla+joomshopping

    Добрый день! Есть два идентичных магазина на joomla+joomshopping, отличается только дизайн. Нужно на сайтах произвести работы, описанные ниже. Жду предложений по цене и срокам.  1. Плагин «быстрый просмотр» ([url=http://joomext.ru/plugin-joomshopping-product-quick-view)]joomext.ru/plugin-joomsho...[/url]  Для sportsimvol.ru  -Кнопка «быстрый просмотр» выводится не по центру, ...

    HTMLJoomlaAjaxJoomShoppingКарточки товаров
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отредактировать карточку товара joomshopping

    $150

    Добрый день!  Есть интернет-магазин joomla+jomshopping sportsimvol.ru  Вот пример текущей карточки товара [url=http://sportsimvol.ru/katalog/kubki/klassicheskiye/km1144-kubok]sportsimvol.ru/katalog/ku...[/url]  В настоящий момент атрибуты(в примере "высота") и зависящая цена выводятся выпадающим списком. Также не указывается "Наличие"  Нужно, чтобы были видны все высоты, наличие и цены сразу. Вот пример [url=https://rossimvol.ru/catalog/cups/4119/]rossimvol.ru/catalog/cups...[/url]  В ...

    JoomlaJoomShoppingКарточки товаров
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Реализовать XML-выгрузку на joomla+joomshopping

    Здравствуйте!  Есть интернет-магазин [url=http://www.olympcups.ru/]www.olympcups.ru[/url] (joomla+joomshopping). Есть поставщик ПРОЕКТ111(gifts.ru), который предоставляет каталог в виде XML.  Необходимо настроить XML-выгрузку каталога с сайта gifts.ru на olympcups.ru Текущий каталог на сайте olympcups.ru должен остаться без изменений,а каталог с gifts.ru нужно выгружать в отдельную ...

    HTMLJoomlaJoomShopping
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
jsolutions
Вера 
43 годаМолдова
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$11
10 баллов
7 лет назад
Верстка и интеграция в смс joomla шапки и верхнего меню сайта
Оплата без промедления. Рекомендую.
Все хорошо, отличный исполнитель. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
PriVaVe
38 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Верстка меню и шапки сайта.
Отличный заказчик! Конкретно поставлена задача, мгновенная оплата за работу. Приятно работать с такими людьми!
Все быстро и качественно! Работой доволен, все рекомендую.
Ответный отзыв
shomansur
Шомансур 
30 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Дизайн двух блоков сайта
Спасибо за работу!
Все отлично, все понравилось!
Ответный отзыв