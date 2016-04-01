Добрый день! Нужно настроить HTML разметку e-mail сообщений (pdd.yandex) как описано в [url=http://support.business.ru/topics/6391-/]support.business.ru/topic...[/url] Жду предложений по цене и срокам.
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Нужно поменять шапку и верхнее меню сайта на olympcups.ru Макет в приложении, то что нужно менять обведено красным. http://prntscr.com/fmsgms Плюс фон всего сайта поменять на белый, сейчас в точечку. Жду предложений по цене и срокам.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Интернет магазин на joomla+joomshopping sportsimvol.ru После перезаливки каталога пеестали загружаться фотографии. Каталог импортируем через Complex XLS(X)/CSV Import/Export by Linfuby (Comiel) v2.7 от Nevigen. Необходимо идентифицировать и решить проблему. Жду предложеня по цене и срокам. Без цены и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Есть интернет магазин на Joomla+joomshopping sportsimvol.ru Нужно сверстать шапку сайта + сделать выпадающее меню. Макеты прикладываю. От вас предложение по цене и срокам.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $9
Добрый день! Нужно нарисовать эскиз медали "Колледж Петербургской моды". Есть логотип, по кругу нужно разместить надпись "КОЛЛЕДЖ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЫ". Как примерно должен выглядеть результат - прикладываю. Результат в кривых и в ПДФ. Бюджет 500 руб.Дизайн продукции14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $40
Добрый день! Есть сайт sportsimvol.ru. необходимо сделать дизайн двух блоков для последующей верстки – шапка и боковое меню. 1) Шапка – в шапке необходимо разместить логотип, телефон, email, город(меняется автоматически). В зависимости от города выводится разная информация. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Сайт Joomla+Joomshopping – sportsimvol.ru 1) Боковое вертикальное меню нужно сделать выпадающим 2) Вывод категорий ( то что в центре страницы) необходимо сделать по подобию сайта gifts.ru, т.е. основная категория выводится с картинкой, видны часть подкатегорий снизу, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добры день! Есть сайт на Joomla sportsimvol.ru. Нужно реализовать следующе: 1) Название города определяется и выводится в шапке сайта. 2) В зависимости от города меняется определенная информация в определенных местах (телефон, контакты и тд) 3) Должна быть возможность поменять город ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Есть два идентичных магазина на joomla+joomshopping, отличается только дизайн. Нужно на сайтах произвести работы, описанные ниже. Жду предложений по цене и срокам. 1. Плагин «быстрый просмотр» ([url=http://joomext.ru/plugin-joomshopping-product-quick-view)]joomext.ru/plugin-joomsho...[/url] Для sportsimvol.ru -Кнопка «быстрый просмотр» выводится не по центру, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $150
Добрый день! Есть интернет-магазин joomla+jomshopping sportsimvol.ru Вот пример текущей карточки товара [url=http://sportsimvol.ru/katalog/kubki/klassicheskiye/km1144-kubok]sportsimvol.ru/katalog/ku...[/url] В настоящий момент атрибуты(в примере "высота") и зависящая цена выводятся выпадающим списком. Также не указывается "Наличие" Нужно, чтобы были видны все высоты, наличие и цены сразу. Вот пример [url=https://rossimvol.ru/catalog/cups/4119/]rossimvol.ru/catalog/cups...[/url] В ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Есть интернет-магазин [url=http://www.olympcups.ru/]www.olympcups.ru[/url] (joomla+joomshopping). Есть поставщик ПРОЕКТ111(gifts.ru), который предоставляет каталог в виде XML. Необходимо настроить XML-выгрузку каталога с сайта gifts.ru на olympcups.ru Текущий каталог на сайте olympcups.ru должен остаться без изменений,а каталог с gifts.ru нужно выгружать в отдельную ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад