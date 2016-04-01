Добрый день! Нужно поменять шапку и верхнее меню сайта на olympcups.ru Макет в приложении, то что нужно менять обведено красным. http://prntscr.com/fmsgms Плюс фон всего сайта поменять на белый, сейчас в точечку. Жду предложений по цене и срокам.