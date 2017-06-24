Привет коллеги! Необходимо сделать локальную версию с сайта https://goo.gl/nmwkJm На выходе хочу получить HTML версию сайта, в которой работаю счетчики обратного отсчета, всплывающие окна...
Верстка и интеграция в смс joomla шапки и верхнего меню сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно поменять шапку и верхнее меню сайта на olympcups.ru
Макет в приложении, то что нужно менять обведено красным. http://prntscr.com/fmsgms
Плюс фон всего сайта поменять на белый, сейчас в точечку.
Жду предложений по цене и срокам.
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