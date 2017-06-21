Нужно интегрировать html/css шаблон на 1с-битрикс (малый бизнес)

HTML-версткаЗакрыт4 заявки162 просмотра
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Необходимо натянуть сверстанный в html/css шаблон на 1с-битрикс. Управление сайтом (малый бизнес)

Адаптивный шаблон интернет-магазина.

Пишите свои цены и срок.

Skype: gooroo-vs | vk: vitvit1

По предоплате не работаю.

3 варианта: оплата поэтапно, через безопасную сделку, либо работаете на своем сервере - я проверяю и оплачиваю.

HTMLCSS
6 лет назад
vitart551
50 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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