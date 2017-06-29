Верстка лендинга

Есть макет сайта. Сформировать страницу через админку с помощью Visual Composer. Сейчас при попытке внести материалы на лендинг, верстка "плывет". Подробности пришлю на почту. Сразу давайте мейл.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
превью нового дизайна прилагаю. исходники в PSD. дизайнер на связи.
старый сайт _tvoynaves.ru сайт без cms
мне не принципиально, будете ли вы делать на голом html, либо ставить какой либо движок.
натянуть диз, сохранить подвижность главного меню, обеспечить работоспособность форм заказа и обратной связи, сохранить работоспособность калькулятора, работоспособность увеличенного просмотра картинок (брать со старого сайта), адаптив (мобильная версия) также должна быть.
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