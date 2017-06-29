Верстка лендинга

превью нового дизайна прилагаю. исходники в PSD. дизайнер на связи.

старый сайт _tvoynaves.ru сайт без cms

мне не принципиально, будете ли вы делать на голом html, либо ставить какой либо движок.

натянуть диз, сохранить подвижность главного меню, обеспечить работоспособность форм заказа и обратной связи, сохранить работоспособность калькулятора, работоспособность увеличенного просмотра картинок (брать со старого сайта), адаптив (мобильная версия) также должна быть.