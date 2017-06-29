Надежда хороший заказчик. Всегда на связи, все вопросы решались оперативно, оплата была по факту выполненной работы, получил быстро и в полном объеме. Всегда прислушивается совета. В общем рекомендую сотрудничать. Спасибо за заказ, надеюсь еще по работаем ;)