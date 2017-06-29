Богдан bohdan_vasylenkobohdan_vasylenko
31 годУкраина/Бердянск
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Верстка сайтов недорого - качественно!
Верстка страниц:
HTML, CSS (CSS3), jQuery.
Блочная верстка, фиксированная/адаптивная.
Кроссбраузерность (IE10+, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari).
Чистый и понятный код.
Комментирование кода.
Семантическая верстка.
Соблюдение стандартов W3C (валидная верстка).
Адаптация/внедрение плагинов (карусели, счетчики, слайдеры и т.д.).
Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
SEO-верстка.
Время работы:
с Пн. по Пт. с 10:00 до 20:30 (по Киеву)
выходные плавающий график.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
Карта
WebMoney
Контакты:
Telegram: @bohdan_vasylenko
Портфолио
- Верстка проекта по типографии419 просмотров
- Адаптивная верстка лендинга TAS Trading288 просмотров
- Landing Page - Навесы для авто304 просмотра
- Landing Page - ZDwedding cвадебная съемка245 просмотров
- Верстка проекта levrana - натуральная косметика153 просмотра
- Landing Page - OknaStreet пластиковые окна180 просмотров
- Landing Page - новогодний подарок для любимой167 просмотров
- Верстка проекта freshbubble133 просмотра
- Футбольный проект - verniak.bet на CMS DLE218 просмотров
- Landing Page - агентство зарубежной недвижимости150 просмотров
- Верстка и интеграция в CMS DLE - Вторсырье148 просмотров
- Создание онлайн кинотеатра по сериалам на CMS DLE162 просмотра
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
6 лет назад
Богдан отлично справился с поставленной задачей ! Качественная,вертска с учетом всех пожеланий ! Адаптив, HTML 5 все на уровне ! Скорость работы,тоже порадовала.
Ответный отзыв
Иван хороший заказчик. Оплату получил. Были заминки с коммуникацией. Но мне это не помешало выполнить заказ. Рекомендую к сотрудничеству.
$225
10 баллов
6 лет назад
Я всем рекомендую Богдана как профессионального верстальщика, сделал проект на отлично. Работа сделана в срок, предложил решения для работы лендинга, море поправок внёс. Работа Богдана на высшем уровне. Очень легко было общаться и решать вопросы проекта. Ещё буду заказывать )))
Ответный отзыв
Надежда хороший заказчик. Всегда на связи, все вопросы решались оперативно, оплата была по факту выполненной работы, получил быстро и в полном объеме. Всегда прислушивается совета. В общем рекомендую сотрудничать. Спасибо за заказ, надеюсь еще по работаем ;)
$70
10 баллов
6 лет назад
Отличный верстальщик, сделал достойный лэндинг. Помимо того, что вся работа сделана в срок и все правки внесены, Богдан еще проникся идеей моего сайта и сам предлагал конструктивные решения по многим вопросам. Обязательно буду обращаться еще)
Ответный отзыв
Дима отличный заказчик, понимающий, прислушивается к мнению. Приятный в общении. Оплата без задержек. Рекомендую :)
$130
10 баллов
7 лет назад
отличный исполнитель. по верстке однозначно сохраняю в контактах и буду еще обращаться
Ответный отзыв
Дмитрий отличный заказчик, оплатил все в срок. Четко поставленная задача. Всем рекомендую к сотрудничеству. Остались только положительные эмоции. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$30
10 баллов
8 лет назад
Отлично сработали. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все супер. Рекомендую.
HTML-верстка
48 отзывов
$7/час
от $10от 1 дня
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