bohdan_vasylenko

Богдан bohdan_vasylenko

 
31 годУкраина/Бердянск
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Верстка сайтов недорого - качественно!

Верстка страниц:

  • HTML, CSS (CSS3), jQuery.

  • Блочная верстка, фиксированная/адаптивная.

  • Кроссбраузерность (IE10+, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari).

  • Чистый и понятный код.

  • Комментирование кода.

  • Семантическая верстка.

  • Соблюдение стандартов W3C (валидная верстка).

  • Адаптация/внедрение плагинов (карусели, счетчики, слайдеры и т.д.).

  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).

  • SEO-верстка.

Время работы:

с Пн. по Пт. с 10:00 до 20:30 (по Киеву)

выходные плавающий график.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта

  • WebMoney

Контакты:

  • Telegram: @bohdan_vasylenko

Верстка сайтаHTMLCSSjQuery
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$60
10 баллов
6 лет назад
Срочно HTML 5 вертска простых макетов за 5 часов .
Богдан отлично справился с поставленной задачей ! Качественная,вертска с учетом всех пожеланий ! Адаптив, HTML 5 все на уровне ! Скорость работы,тоже порадовала.
Иван хороший заказчик. Оплату получил. Были заминки с коммуникацией. Но мне это не помешало выполнить заказ. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Nadiar17
Надежда 
52 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$225
10 баллов
6 лет назад
Вёрстка лендинга
Я всем рекомендую Богдана как профессионального верстальщика, сделал проект на отлично. Работа сделана в срок, предложил решения для работы лендинга, море поправок внёс. Работа Богдана на высшем уровне. Очень легко было общаться и решать вопросы проекта. Ещё буду заказывать )))
Надежда хороший заказчик. Всегда на связи, все вопросы решались оперативно, оплата была по факту выполненной работы, получил быстро и в полном объеме. Всегда прислушивается совета. В общем рекомендую сотрудничать. Спасибо за заказ, надеюсь еще по работаем ;)
Ответный отзыв
Malkovich
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Верстка Landing Page из PSD макета
Отличный верстальщик, сделал достойный лэндинг. Помимо того, что вся работа сделана в срок и все правки внесены, Богдан еще проникся идеей моего сайта и сам предлагал конструктивные решения по многим вопросам. Обязательно буду обращаться еще)
Дима отличный заказчик, понимающий, прислушивается к мнению. Приятный в общении. Оплата без задержек. Рекомендую :)
Ответный отзыв
soft4you
Дмитрий 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$130
10 баллов
7 лет назад
Верстка лендинга
отличный исполнитель. по верстке однозначно сохраняю в контактах и буду еще обращаться
Дмитрий отличный заказчик, оплатил все в срок. Четко поставленная задача. Всем рекомендую к сотрудничеству. Остались только положительные эмоции. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
o_shcherb
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Верстка главной страницы
Отлично сработали. Рекомендую!
Все супер. Рекомендую.
Ответный отзыв
HTML-верстка
48 отзывов
$7/час
от $10от 1 дня
#229