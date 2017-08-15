Необходимо продвинуть контекстную рекламу лендинга http://tastrading.com.ua. Интересует комплекс услуг, сроки и цена. с ув. Надежда.
Контекстная реклама18 заявок
Закрыт
6 лет назад
Необходимо продвинуть контекстную рекламу лендинга http://tastrading.com.ua. Интересует комплекс услуг, сроки и цена. с ув. Надежда.
Интересует продвижение лендинга в ТОП поисковых систем, сфера: логистические услуги. интересуют сроки и стоимость. жду предложений. Всем Спасибо)
Требуется верстка адаптированная лендинга. интересует сроки, стоимость и какие услуги включены в вёрстку макеты сброшу на скайп
Необходимо создать продающееописание + структуру для посадочной страницы. Тематика: логистические услуги. Подробности при переписке
Нужно сделать адаптивный лендин. ТЗ скинула по скайпу.