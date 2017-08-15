Работать с Надеждой мне очень понравилось. Прежде всего потому, что она - человек вдумчивый, обстоятельный, чётко знающий свою работу и выполняющий её. Когда заказчик направляет мысли исполнителя в нужное русло, задаёт вопросы, спрашивает совет, работать намного легче и интересней. Готовый результат получается идеальным) Рекомендую Надежду как ответственного, доброжелательного и интересного заказчика. С радостью поработаю с ней ещё.