Nadiar17

Надежда Nadiar17

 
52 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$225
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
bohdan_vasylenko
Богдан 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$225
10 баллов
6 лет назад
Вёрстка лендинга
Надежда хороший заказчик. Всегда на связи, все вопросы решались оперативно, оплата была по факту выполненной работы, получил быстро и в полном объеме. Всегда прислушивается совета. В общем рекомендую сотрудничать. Спасибо за заказ, надеюсь еще по работаем ;)
Я всем рекомендую Богдана как профессионального верстальщика, сделал проект на отлично. Работа сделана в срок, предложил решения для работы лендинга, море поправок внёс. Работа Богдана на высшем уровне. Очень легко было общаться и решать вопросы проекта. Ещё буду заказывать )))
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Olga-Urban
Ольга 
38 летКазахстан
11 лет в сервисе
Была
год назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Подготовить продающий текст для лендинга
Работать с Надеждой мне очень понравилось. Прежде всего потому, что она - человек вдумчивый, обстоятельный, чётко знающий свою работу и выполняющий её. Когда заказчик направляет мысли исполнителя в нужное русло, задаёт вопросы, спрашивает совет, работать намного легче и интересней. Готовый результат получается идеальным) Рекомендую Надежду как ответственного, доброжелательного и интересного заказчика. С радостью поработаю с ней ещё.
Очень приятно работать с Ольгой, с Исполнителем, знающим, умеющим как привлечь, удовлетворить клиента. Большое спасибо Ольге за отличную работу.
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alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$400
10 баллов
6 лет назад
Дизайн лендинга
Понравилось работать над проектом Надежды. Приятный, вежливый заказчик. Предоставила клевый текст, постоянно находилась на связи, быстро все оплатила. Рекомендую к сотрудничеству!
Класс) проект выполнен на все 200%. Все моменты заказа учтены. Алексей Спец своего дела. Лендинг выполнен «на отлично». Есть ещё проекты. Буду рекомендовать)))
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