Требуется качественная отрисовка и анимирование Instagram-масок. Всего их будет 3 шт. Маски должны реагировать на открывание рта и tap по экрану. ТЗ в процессе написания, все будет обсуждаться с потенциальным исполнителем. Хотелось бы увидеть примеры работ.
- Анимация16 заявокЗакрыт3 года назад
В общем есть проблема. Пользователь заполняет заявку на сайте, с почтового ящика через SendPulse (с доменной почты reg.ru) делается рассылка по почтовым адресам, которые указал пользователь. Но эти письма падают в спам. Посмотрел через [url=https://mxtoolbox.com/]https://mxtoolbox.com/[/url] и [url=https://www.senderscore.org/]https://www.senderscore.org/[/url] - мой IP находится ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $5
Есть сайт на Tilda: [url=https://zdfilmchecklist.tilda.ws/]https://zdfilmchecklist.tilda.ws/[/url] На нем есть две формы, где пользователи оставляют e-mail адреса. Нужно прикрутить авторассылку писем определенного содержания на эти адреса (MailChimp, GetResponse или что-то в этом духе). PS: домен есть (но не к ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $15
Друзья, есть сайт https://zdfilm.ru Необходимо внести в него небольшой пул правок. Сами правки прикреплены к заданию, как и макет. Однако в макете произойдут незначительные изменения в секции "Сколько стоит" (визуал останется тот же, продумываю сейчас ценовые ...Закрыт5 лет назад
- $10
Есть LP: https://zdfilm.ru Нужно внести правки, прикрепленные в файле Правки к сайту.docx Правки вносить желательно на своем сервере, т.к. на LP сейчас льется трафик, возможности вносить изменения нету, хотелось бы залить сразу грамотную рабочую версию сайта на ...Завершен5 лет назад
- $5
GTM установлен, большая часть триггеров настроена. Нужно настроить триггер, который будет "стрелять" на срабатывание нескольких условий одновременно: - скролл 50% страницы - нахождение на сайте более 30 секунд - клик на определенные элементы сайта (около 10-15) Первые два условия получилось ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Господа, есть готовый PSD-макет (на 1200px) на ПК, также есть ТЗ, описывающее, что в итоге хотелось бы видеть. Нужно сверстать лендинг, а также сделать адаптив на самые популярные разрешения. Критически важна быстрая скорость загрузки на мобилках/планшетах, ...Завершен5 лет назад
- $3
Есть простой логотип в .png формате, нужно отрисовать его в векторе (.ai или .eps), соблюдая все расстояния, симметрию и пропорции.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть таймер на сайте на Java Script на сайте - www.zdwedding.ru Необходимо настроить его так, чтобы исходной точкой отсчета были не "00 дней, 24 часов, 00 минут, 00 секунд", а - "4 дня, 00 часов, 00 ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $30
Есть сайт: www.zdwedding.ru Очень долго загружается по данным testmysitewithgoogle (см. скриншоты). Нужно максимальное уменьшение времени загрузки сайта с сохранением его дизайна и функционала. Жду примеры работ и прогнозы по тому, насколько можете ускорить загрузку.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $85
Требуется верстка Landing Page по свадебной тематике. Страничка делается для меня, развертка в PSD. Нужен Responsive дизайн с корректным отображением на экранах всех форматов и во всех браузерах (понимаю, как будет выглядеть, если потребуется - ...HTML-верстка40 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Есть домен, есть хостинг. Необходимо сверстать лэндинг по свадебной фотосъемке и видеосъемке из PSD макета. Со своей стороны готов предоставить необходимые файлы, изображения, иконки и элементы дизайна. Вся информация подробно описана в ТЗ, жду Ваших предложений и ...Завершен6 лет назад