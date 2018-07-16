Из-за того, что верстку делал другой фрилансер - не получалось выполнить все пункты в соответствии с ТЗ. Сошлись на том, что буду ждать того, кто делал верстку проекта. В целом хороший профессионал, всегда на связи, если проект с нуля - уверен, что все будет круто.