Malkovich

Дмитрий Олонцев Malkovich

 
33 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Создать 3 маски для Instagram

    Требуется качественная отрисовка и анимирование Instagram-масок. Всего их будет 3 шт. Маски должны реагировать на открывание рта и tap по экрану. ТЗ в процессе написания, все будет обсуждаться с потенциальным исполнителем. Хотелось бы увидеть примеры работ.

    Анимация16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Письма попадают в Spam

    В общем есть проблема. Пользователь заполняет заявку на сайте, с почтового ящика через SendPulse (с доменной почты reg.ru) делается рассылка по почтовым адресам, которые указал пользователь. Но эти письма падают в спам. Посмотрел через [url=https://mxtoolbox.com/]https://mxtoolbox.com/[/url] и [url=https://www.senderscore.org/]https://www.senderscore.org/[/url] - мой IP находится ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание автоворонки (e-mail рассылка)

    $5

    Есть сайт на Tilda: [url=https://zdfilmchecklist.tilda.ws/]https://zdfilmchecklist.tilda.ws/[/url] На нем есть две формы, где пользователи оставляют e-mail адреса. Нужно прикрутить авторассылку писем определенного содержания на эти адреса (MailChimp, GetResponse или что-то в этом духе). PS: домен есть (но не к ...

    Tilda
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Внесение изменений в верстку сайта на HTML/CSS

    $15

    Друзья, есть сайт https://zdfilm.ru Необходимо внести в него небольшой пул правок. Сами правки прикреплены к заданию, как и макет. Однако в макете произойдут незначительные изменения в секции "Сколько стоит" (визуал останется тот же, продумываю сейчас ценовые ...

    Верстка сайтаHTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Внести корректировки в Landing Page

    $10

    Есть LP: https://zdfilm.ru Нужно внести правки, прикрепленные в файле Правки к сайту.docx Правки вносить желательно на своем сервере, т.к. на LP сейчас льется трафик, возможности вносить изменения нету, хотелось бы залить сразу грамотную рабочую версию сайта на ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Настроить группу триггеров в Google Tag Manager / GTM

    $5

    GTM установлен, большая часть триггеров настроена.  Нужно настроить триггер, который будет "стрелять" на срабатывание нескольких условий одновременно:  - скролл 50% страницы  - нахождение на сайте более 30 секунд  - клик на определенные элементы сайта (около 10-15)  Первые два условия получилось ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка из PSD-макета + адаптивная верстка

    $100

    Господа, есть готовый PSD-макет (на 1200px) на ПК, также есть ТЗ, описывающее, что в итоге хотелось бы видеть. Нужно сверстать лендинг, а также сделать адаптив на самые популярные разрешения.  Критически важна быстрая скорость загрузки на мобилках/планшетах, ...

    Верстка из PSD
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Настройка таймера на Java Script

    Есть таймер на сайте на Java Script на сайте - www.zdwedding.ru Необходимо настроить его так, чтобы исходной точкой отсчета были не "00 дней, 24 часов, 00 минут, 00 секунд", а - "4 дня, 00 часов, 00 ...

    Java
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Оптимизация сайта для быстрой загрузки

    $30

    Есть сайт: www.zdwedding.ru Очень долго загружается по данным testmysitewithgoogle (см. скриншоты). Нужно максимальное уменьшение времени загрузки сайта с сохранением его дизайна и функционала. Жду примеры работ и прогнозы по тому, насколько можете ускорить загрузку.

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать Landing Page из PSD-макета

    $85

    Требуется верстка Landing Page по свадебной тематике. Страничка делается для меня, развертка в PSD. Нужен Responsive дизайн с корректным отображением на экранах всех форматов и во всех браузерах (понимаю, как будет выглядеть, если потребуется - ...

    Верстка лендинга
    HTML-верстка40 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка Landing Page из PSD макета

    $50

    Есть домен, есть хостинг.   Необходимо сверстать лэндинг по свадебной фотосъемке и видеосъемке из PSD макета. Со своей стороны готов предоставить необходимые файлы, изображения, иконки и элементы дизайна.   Вся информация подробно описана в ТЗ, жду Ваших предложений и ...

    Верстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
karbivskij2
Роман 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
$5
10 баллов
4 года назад
Создание автоворонки (e-mail рассылка)
Приятный в общении заказчик. Задачу поставил оперативно, максимально быстро и понятно. Рекомендую к сотрудничеству.
Супер :-) Отзывчивый исполнитель, все сделал мегабыстро. Рекомендую)
Ответный отзыв
pyampa
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$12
10 баллов
5 лет назад
Внести корректировки в Landing Page
Хороший заказчик, всегда на связи. Без нареканий) Адекватный, рекомендую.
Из-за того, что верстку делал другой фрилансер - не получалось выполнить все пункты в соответствии с ТЗ. Сошлись на том, что буду ждать того, кто делал верстку проекта. В целом хороший профессионал, всегда на связи, если проект с нуля - уверен, что все будет круто.
Ответный отзыв
farmazone
Василь 
27 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
120 отзывов(-5)
$100
10 баллов
5 лет назад
Верстка из PSD-макета + адаптивная верстка
Дмитрий хороший заказчик. Постоянно на связи, моментальный ответ на уточняющие вопросы. Очень рекомендую к сотрудничеству.
Толковый специалист, какой нюанс в верстке сайта ни возникал - всегда находили решение. Сверстал по ПК верстке еще и адаптив. Выдержал огромное количество правок, все мы устали, но в итоге получилась очень годная работа на мой взгляд.
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Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Отрисовка растрового логотипа в векторе
ТЗ четкое, оплата мгновенная. Все хорошо!
Быстро, все супер! :-) Мерси.
Ответный отзыв
Alexkwon
Алексей 
27 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
32 отзыва
$5
10 баллов
5 лет назад
Настройка таймера на Java Script
Все отлично. Грамотная постановка задачи, приятный в общении заказчик
Все отлично, оперативно настроил таймер на JS.
Ответный отзыв