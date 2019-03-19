Верстка из PSD-макета + адаптивная верстка

$100
HTML-версткаЗавершен26 заявок455 просмотров
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Господа, есть готовый PSD-макет (на 1200px) на ПК, также есть ТЗ, описывающее, что в итоге хотелось бы видеть. Нужно сверстать лендинг, а также сделать адаптив на самые популярные разрешения. 

Критически важна быстрая скорость загрузки на мобилках/планшетах, а также умение сделать грамотный адаптив по ПКшной развертке.

Срок выполнения - 1 неделя с момента принятия проекта.

Все вопросы обсуждаемы (касаемо самого макета и ТЗ), ТЗ прикрепляю. Макет уже будем обсуждать и смотреть с непосредственным кандидатом.

5 лет назад
Malkovich
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
farmazone
Василь 
27 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
120 отзывов(-5)
5 лет назад
$100
7 дней
WMZ
Толковый специалист, какой нюанс в верстке сайта ни возникал - всегда находили решение. Сверстал по ПК верстке еще и адаптив. Выдержал огромное количество правок, все мы устали, но в итоге получилась очень годная работа на мой взгляд.
Дмитрий хороший заказчик. Постоянно на связи, моментальный ответ на уточняющие вопросы. Очень рекомендую к сотрудничеству.
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