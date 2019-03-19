Верстка из PSD-макета + адаптивная верстка

Господа, есть готовый PSD-макет (на 1200px) на ПК, также есть ТЗ, описывающее, что в итоге хотелось бы видеть. Нужно сверстать лендинг, а также сделать адаптив на самые популярные разрешения.

Критически важна быстрая скорость загрузки на мобилках/планшетах, а также умение сделать грамотный адаптив по ПКшной развертке.

Срок выполнения - 1 неделя с момента принятия проекта.

Все вопросы обсуждаемы (касаемо самого макета и ТЗ), ТЗ прикрепляю. Макет уже будем обсуждать и смотреть с непосредственным кандидатом.