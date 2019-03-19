Верстка из PSD-макета + адаптивная верстка

Сайт: [url=http://golden-pantera.com.ua/]http://golden-pantera.com.ua/ [/url]ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/1jC2ft1hiJ8u5ctWJS2KoRiM4iSWIciC_FAITfKK91UA/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1jC2ft1hiJ8u5ctWJS2KoRiM4iSWIciC_FAITfKK91UA/edit?usp=sharing[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Господа, есть готовый PSD-макет (на 1200px) на ПК, также есть ТЗ, описывающее, что в итоге хотелось бы видеть. Нужно сверстать лендинг, а также сделать адаптив на самые популярные разрешения.
Критически важна быстрая скорость загрузки на мобилках/планшетах, а также умение сделать грамотный адаптив по ПКшной развертке.
Срок выполнения - 1 неделя с момента принятия проекта.
Все вопросы обсуждаемы (касаемо самого макета и ТЗ), ТЗ прикрепляю. Макет уже будем обсуждать и смотреть с непосредственным кандидатом.
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