Есть готовый рабочий слайдер [url=http://torfobriket.com.ua/test/index.html]http://torfobriket.com.ua/test/index.html[/url] Под него нужно сделать верстку как на макете https://dropmefiles.com/5XZaD Указывайте сроки, цену и скайп для связи Оплата возможно в вебмани (вмр) предоплата с протекцией сделки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужно сверстать 2 страницы:
1 просто авторизация (логин, пароль и кнопка войти + одна картинка)
2 Список плиткой (хедер: лого и 5 пунктов меню, иконки емейл и телефон - вызов почтовой програмы и звонка соответственно)
Ни фонов, ни доп элементов нет
Все должно быть адаптивно.
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