Исправить ошибки на сайте wordpress

Есть задача! Спарсить лендинг и сверстать его по определенным требованиям.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо:
1. в мобильной версии добавить строку поиска (в десктопной она есть) - см. рис.
2. исправить ошибку в десктопной версии, где видео вышло за границы картинки - см. рис.
Сайт - http://copier.spb.ru/
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