Верстка дизайна

$90
HTML-версткаЗавершен55 заявок856 просмотров
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Сверстать Лэндинг. Тз отправлю после просмотра ваших ваших работ

5 лет назад
insite-irk
Андрей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Breeze2
Денис 
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
5 лет назад
$90
3 дня
WMZ
Все окей, заказ выполнен в сроки и на высоком уровне, все устроило !
Спасибо за работу, четко поставленная задача, своевременная оплата, все отлично.
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