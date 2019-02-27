Адаптивная верстка

Требуется переделать верстку этого сайта http://atelier-modern.ru/ чтобы он правильно отображался в мобильном.

Админка Get Simple. Шаблон это просто один обычный html файл с прописанными в него функциями.

Пиксель в пиксель делать не требуется, надо сверстать 1 страницу в очень похожем дизайне.

В моб версии в шапке должны отображаться:

адрес,

режим работы

телефон (кликабельный)

лого

слоган текстом "Пошив, ремонт, продажа изделий из меха, кожи и ткани",

оба меню - горизонтальное и вертикальное собираются в бутерброд

Если сделаете нормально, на подходе еще несколько подобных сайтов с такой же задачей.