Адаптивная верстка

Сайт: [url=http://golden-pantera.com.ua/]http://golden-pantera.com.ua/ [/url]ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/1jC2ft1hiJ8u5ctWJS2KoRiM4iSWIciC_FAITfKK91UA/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1jC2ft1hiJ8u5ctWJS2KoRiM4iSWIciC_FAITfKK91UA/edit?usp=sharing[/url]
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Требуется переделать верстку этого сайта http://atelier-modern.ru/ чтобы он правильно отображался в мобильном.
Админка Get Simple. Шаблон это просто один обычный html файл с прописанными в него функциями.
Пиксель в пиксель делать не требуется, надо сверстать 1 страницу в очень похожем дизайне.
В моб версии в шапке должны отображаться:
- адрес,
- режим работы
- телефон (кликабельный)
- лого
- слоган текстом "Пошив, ремонт, продажа изделий из меха, кожи и ткани",
- оба меню - горизонтальное и вертикальное собираются в бутерброд
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