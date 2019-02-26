Сверстать дизайн на опен карт

HTML-версткаЗакрыт5 заявок159 просмотров
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Имеется дизайн ( вид сайта во вложении)

нужно натянуть дизайн на опенкарт версии 2 и выше

Пояснения по работе

файл главная с цифрами

1. Слайдер или картинка с акцией ( если слайд один)

2. Картинки ссылки заложить что бы править их руками через админку ( можно вставить код в статью или в модуль)

3. Слайдер с картинками и текстом под ними - это все ссылки на категории, прописываем их ручками правим html код в аминке гужа то это вывести. Можно объединить с П2

4. Заложить функционал что на главной в блоки хиты и можно было выводить товары http://prntscr.com/mpo96x ( по акциям цену меняем http://prntscr.com/mpob4t товары выводится, а по хитам продаж что то реализовать или предложить вариант для обсуждения)

5. Слайдер. Картинки вставляются ручками ссылки в ним тоже ручками прописываются. Аналогично  П2

6. Модуль или статья что бы можно было править через админку

7. Вывод новых добавленных статей. Привязать  к конкретной категории, что бы поставили галку выводить статьи этой категории на главной и все статьи дублируются на главную. Так же заложить категории статей пример http://prntscr.com/mpoc4e    админка http://prntscr.com/mpoc4e

8. подвал вынести в отдельную статью или модуль что бы правился через админк

 по внутренней станице, карточке товара и корзине т.з во вложении, там же макеты.

От вас нужна стоимость, сроки, гарантии реализации в срок

и напишите что будет если заболеете, не успеете в срок или другой форсмажор.

5 лет назад
seocom
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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