Сверстать дизайн на опен карт

Нужен грамотный верстальщик с навыками програмирования. Верстка десктоп+мобильная версия. Нужно воспроизвести модуль https://www.skylift.ru/avtovyshki/bronto-skylift-40-2t2/?act=raschet Мобильная версия в архиве приложена.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется дизайн ( вид сайта во вложении)
нужно натянуть дизайн на опенкарт версии 2 и выше
Пояснения по работе
файл главная с цифрами
1. Слайдер или картинка с акцией ( если слайд один)
2. Картинки ссылки заложить что бы править их руками через админку ( можно вставить код в статью или в модуль)
3. Слайдер с картинками и текстом под ними - это все ссылки на категории, прописываем их ручками правим html код в аминке гужа то это вывести. Можно объединить с П2
4. Заложить функционал что на главной в блоки хиты и можно было выводить товары http://prntscr.com/mpo96x ( по акциям цену меняем http://prntscr.com/mpob4t товары выводится, а по хитам продаж что то реализовать или предложить вариант для обсуждения)
5. Слайдер. Картинки вставляются ручками ссылки в ним тоже ручками прописываются. Аналогично П2
6. Модуль или статья что бы можно было править через админку
7. Вывод новых добавленных статей. Привязать к конкретной категории, что бы поставили галку выводить статьи этой категории на главной и все статьи дублируются на главную. Так же заложить категории статей пример http://prntscr.com/mpoc4e админка http://prntscr.com/mpoc4e
8. подвал вынести в отдельную статью или модуль что бы правился через админк
по внутренней станице, карточке товара и корзине т.з во вложении, там же макеты.
От вас нужна стоимость, сроки, гарантии реализации в срок
и напишите что будет если заболеете, не успеете в срок или другой форсмажор.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте Нужно адаптировать 1 десктопный блок под планшет и телефон. Как адаптировать схематично отображу. Внутри телефона-анимации(см. скрин) ничего адаптировать не нужно, уже работает. Проект на gulp+sass+pug. + Комитить в git. Скрин блока приатачил. Сделать нужно завтра ...Завершен5 лет назад
Есть сайтик koenigbrau.ru. Нужно перетащить его на wordpress. (cейчас на Drupal 6) из функционала там даже формы обратной связи нет. По сути - переверстать. Натянуть на движок. Перенос контента не требуется. Адаптативная верстка - по отдельной договоренности.HTML-верстка19 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
добрый день. необходимо сделать что бы в админке в доп полях был доступен для заполнения тег title http://prntscr.com/mqg9mvЗавершен5 лет назад
Задача по натяжке нового дизайна на работающий сайт, фронтенд. Все необходимые файлы предоставим :)Завершен5 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Мне нужно адаптировать мой сайт на вордпресс. Сделать его резиновым или как это называется точно не знаю. Бюджета большого нет. Буду отталкиватся от него. сам сайт вот https://agata63.ru/ Пишите свою цену и срокиЗавершен5 лет назад
Техническое задание во вложение. На данный момент нами доделывается контент (делаем рерайт методички), снимаем видео, которые тоже пойдут в этот обучающий курс. Макеты в разработке, пока утверждены 2 стартовые страницы. Всего будет 6 модулей, каждый, примерно, по 10 ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Требуется сверстать готовый дизайн макет из figma на сервисе тильда (tilda).HTML-верстка1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно перенести слайдер с темы WP в html сайт (сайт - копия главной страницы через телепорт) на данном этапе выходит ошибка такая https://i.imgur.com/hleYFz3.png , от нее нужно избавится)HTML-верстка7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен верстальщик со знанием vue. Макет разработан в Adobe XD. (Личный кабинет платежной системы) Вышлю кандидатам. Работая объемная. Оплата по договоренности.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт5 лет назад