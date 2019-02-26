Верстка обучающего курса в Articulate

Техническое задание во вложение.

На данный момент нами доделывается контент (делаем рерайт методички), снимаем видео, которые тоже пойдут в этот обучающий курс.

Макеты в разработке, пока утверждены 2 стартовые страницы.

Всего будет 6 модулей, каждый, примерно, по 10 страниц.

ВАЖНО! Наличие опыта сборки в Articulate.