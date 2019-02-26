Сверстать рекламный блок (бутстрап)

$10
HTML-версткаЗакрыт12 заявок179 просмотров
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Сверстать рекламный блок в существующем дизайне (бутстрап)

Вид блока - карусель (несколько объявлений в ряд)

5 лет назад
sergejru
Сергей 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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