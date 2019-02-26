Сверстать рекламный блок (бутстрап)

Надо сделать 6 анимаций, но работа не простая, ибо присудствует много мелочей, начиная от верстки самой страницы заканчивая детально проработкой самих анимашек, на что и уйдт 80% времени. Оплата почасовая, ищеться человек с опытом javascript, Greensock (GSAP) ...