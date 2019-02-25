Отладить отображение сайта html на мобильных устройствах

HTML-версткаЗакрыт6 заявок205 просмотров
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Сайт energo-orbita.ru

На телефонах ios, android отображение формы обратной связи при нажатии на кнопки происходит не стабильно. Для перехода требуется несколько раз нажать на кнопку.

Необходимо отладить

HTML
5 лет назад
pps1975
48 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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