Верстка HTML, 3 страницы

$75
HTML-версткаЗакрыт39 заявок423 просмотра
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Здравствуйте. 

Нужно сверстать дизайн-макеты. Макеты в структурированном PSD-файле.  

Верстка в чистый HTML.

Всего 3 страницы, они слабо отличаются друг от друга. Примеры прикрепляю. 

Основные требования: 

1. Нужно проработать поведение элементов при наведении.

2. Использование css3 и html5 по минимуму, там где он действительно необходим (для теней, градиентов, закругленных углов), по возможности избегать. 

3. Верстка должна быть сделана блоками таким образом, чтобы большинство блоков можно было убрать с минимальным ущербом для верстки. 

4. Различные хаки для IE, если они требуются – выносите в отдельный файл. 

5. Названия классов должны отвечать их содержимому. 

Бюджет указан максимальный. Сколько будет стоить работа? Сколько займет времени? Под какие браузеры вы верстаете?

Также, пожалуйста, приведите примеры вашего кода. 

HTML
5 лет назад
Lo0Ny
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад