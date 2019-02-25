Верстка HTML, 3 страницы

Здравствуйте.

Нужно сверстать дизайн-макеты. Макеты в структурированном PSD-файле.

Верстка в чистый HTML.

Всего 3 страницы, они слабо отличаются друг от друга. Примеры прикрепляю.

Основные требования:

1. Нужно проработать поведение элементов при наведении.

2. Использование css3 и html5 по минимуму, там где он действительно необходим (для теней, градиентов, закругленных углов), по возможности избегать.

3. Верстка должна быть сделана блоками таким образом, чтобы большинство блоков можно было убрать с минимальным ущербом для верстки.

4. Различные хаки для IE, если они требуются – выносите в отдельный файл.

5. Названия классов должны отвечать их содержимому.

Бюджет указан максимальный. Сколько будет стоить работа? Сколько займет времени? Под какие браузеры вы верстаете?

Также, пожалуйста, приведите примеры вашего кода.