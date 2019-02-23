Скопировать форму заказа. Исполнить для wp contact form 7

$10
HTML-версткаЗакрыт7 заявок221 просмотр
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Копируем с http://www.pgkweb.ru/order-transportation/ картинки вагонов все, расположение полей сохраняем. Верстка под бутстрап. Мой сайт с мобильной версией. От вас нужен код для вставки в cf7. Срок сутки.

5 лет назад
trepkin
Андрей 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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