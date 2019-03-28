Сверстать дизайн на вордпресс.

HTML-версткаЗавершен8 заявок235 просмотров
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Натягиваем легкий дизайн на вордпресс. 2 языка. Главная и форма для отдельных страничек. Немного анимации. Качественный и креативный подход.

5 лет назад
tracert
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 дней назад
Выбранный исполнитель
ramzes1565
Роман 
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
$100
7 дней
Всё отлично.
Отличный заказчик . Оплатил сразу после завершения работы. Рекомендую
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