Вёрстка сайта

Нужно сверстать существующий блог aleksandrkerimov заново по новому дизайну, ссылку на блог могу выслать отдельно. Верстка WordPress темы должна быть осуществлена строго с нуля, без использования различных темовых фреймворков. Сейчас сайт сделан на обычном платном шаблоне, мы ...