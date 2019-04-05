Вёрстка сайта

HTML-версткаЗавершен23 заявки349 просмотров
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Всем привет,

Необходимо сделать верстку и посадку на wordpress сайта из 5-ти страниц с адаптивом, все макеты на figma. Буду рад предложениям и примерам работ.

Спасибо,

Роман

Верстка сайта
5 лет назад
rimmon98
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
farmazone
Василь 
27 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
120 отзывов(-5)
5 лет назад
$280
8 дней
Проф работа но по срокам отстали
Можно работать, нет четкого понимание задачи
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