Верстка блога aleksandrkerimov на вордпресс

Необходимо выполнить презентацию с html-версткой, имеется образец, вышлю по эл. почте. Компания новая, поэтому бюджет буду рассматривать минимальный из предложенных.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать существующий блог aleksandrkerimov заново по новому дизайну, ссылку на блог могу выслать отдельно.
Верстка WordPress темы должна быть осуществлена строго с нуля, без использования различных темовых фреймворков.
Сейчас сайт сделан на обычном платном шаблоне, мы немного поменяли дизайн, теперь нужно сделать новую верстку.
Все статьи, комментарии, баннеры в сайдбаре должны быть перенесены на новый сайт, на сайте более 50 страниц.
Также нужно сверстать отдельно мобильную версию сайта согласно дизайну
На сайте установлен плагин wp-page, его нужно перенести на новый сайт
Выполнить минификацию js и css кода налету
Внедрить микроразметку schema без плагинов, напрямую в шаблон
Итоговый макет должен проходить без ошибок тесты вебмастера гугл и яндекс, скорость загрузки сайта от 80 очков по тесту developers google.
Есть подробное ТЗ и готовый макет в psd.
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