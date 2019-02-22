Верстка блога aleksandrkerimov на вордпресс

Нужно сверстать существующий блог aleksandrkerimov заново по новому дизайну, ссылку на блог могу выслать отдельно.

Верстка WordPress темы должна быть осуществлена строго с нуля, без использования различных темовых фреймворков.

Сейчас сайт сделан на обычном платном шаблоне, мы немного поменяли дизайн, теперь нужно сделать новую верстку.

Все статьи, комментарии, баннеры в сайдбаре должны быть перенесены на новый сайт, на сайте более 50 страниц.

Также нужно сверстать отдельно мобильную версию сайта согласно дизайну

На сайте установлен плагин wp-page, его нужно перенести на новый сайт

Выполнить минификацию js и css кода налету

Внедрить микроразметку schema без плагинов, напрямую в шаблон

Итоговый макет должен проходить без ошибок тесты вебмастера гугл и яндекс, скорость загрузки сайта от 80 очков по тесту developers google.

Есть подробное ТЗ и готовый макет в psd.