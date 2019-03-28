Поправить верстку

$15
HTML-версткаЗавершен4 заявки174 просмотра
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1. Настроить форму отправки на почту

2. сделать меню чтоб ездило по лендингу то есть при нажатии попадали на нужный блок.

3. заменить фото штук 15

4. Цены поставить немного изменить блоки местами некоторые элементы убрать.

5 лет назад
Webigor
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Maxseem84
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$15
1 день
Спасибо Максиму за терпение выдержку и качество выполнения требуемого задания
Все прошло нормально, никаких претензий ко мне не было, рекомендую
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