Верстка главной страницы сайта

HTML-версткаЗакрыт42 заявки762 просмотра
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Добрый день.

Есть дизайн главной страницы сайта (psd). Необходимо сверстать (я не специалист в этом вопросе, так сказал дизайнер) и разместить на сайте и "связать" с другими страницами.

Забыл уточнить, что оплата по "Сберу" или Яндекс-деньги.

5 лет назад
lazurnayadesign
Денис Фёдоров 
47 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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