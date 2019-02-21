Вёрстка сайта по готовому дизайну

Требуется сделать форму обратной связи на сайте и добавить кнопку-ссылку в шаблон. Сам сайт - www.mig-service ( точка ) com Форма: - должна быть на отдельной странице - пример https://www.dssl.ru/support/feedback/director.php - внешне можно точно так же сделать - Пункты формы: Имя, ...
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Необходимо выполнить верстку сайта по шаблону дизайна в формате psd.
Главная страница: размер – один экран
7 внутренних страниц с описанием услуг (1-2 экрана)
Также необходима форма обратной связи
Адаптация под мобильные устройства не нужна, т.е. сайт должен отображаться одинаково на всех устройствах (дизайн выполнен с учетом данного требования)
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