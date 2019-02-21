Вёрстка сайта по готовому дизайну

Нужно сверстать несколько страниц, почти все формы. Техническое задание выдам исполнителю. Наличие опыта необязательно, так как работа довольно простая, но лишним не будет. От исполнителя жду соблюдение сроков. Два дня вполне достаточно. Возможно длительное сотрудничество с более интересными ...