Вертска и натяжка на CMS

Сайт на джумле, нужно сделать инструкцию как редактировать на главной странице инфу. Только на главной странице. Видео и фото инструкцию. По сути просто записать с экрана как это делать. 500 руб. К обеду
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется дизайн сайта.
Нужно сверстать его и в последствии натянуть на CMS
Все должно быть адаптивно
6 страниц
При заявке оставляйте свой телеграм
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