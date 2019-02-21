Вертска и натяжка на CMS

$20
HTML-версткаЗавершен7 заявок199 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется дизайн сайта. 

Нужно сверстать его и в последствии натянуть на CMS

Все должно быть адаптивно

6 страниц

При заявке оставляйте свой телеграм 

5 лет назад
ayzatiwe
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Minnullin
20 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$20
3 дня
WMZ
Человек знающий свое дело от и до. Выполнил раньше срока. Радует что еще сайт под гарантией на долгое время. В общении адекватный и понимающий что от него хотят.
Четкое ТЗ. Оплата по факту выполнения. Сотрудничеством доволен.
  • Похожие заказы

  • Сделать видео и фото инструкцию к редактированию сайта

    Сайт на джумле, нужно сделать инструкцию как редактировать на главной странице инфу.  Только на главной странице.  Видео и фото инструкцию. По сути просто записать с экрана как это делать. 500 руб. К обеду

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка pop-up

    Необходимо используя стили сайта сверстать попап согласно макета в файле.  Обозначьте стоимость работы.

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать адаптивный лендинг + формы

    $50

    Добрый день! Мы не большая студия, которая ищит кандидата для постоянного сотрудничества.  Сейчас есть задача сверстать лендинг (адаптив) + формы обратной связи и одна текстовая сраничка.  Макет странички в приложении к задаче.   От кандидата  наличие свободного времени под ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Исправить верстку сайта на insales

    Приветствую, нужен человек, который пофиксит верстку. Сайт на платформе insales, в десктопной версии на странице, когда мы выбираем размер и нажимаем применить изображение обрезается так, как надо. если делать в мобильной версии, то обрезается криво. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Проверить верстку сайта на OpenCart 2.3

    домен aparat.ua 1) меня интересует проверить корректность верстки 2) мобильная версия сайта (телефоны и планшеты) меня смущают некоторые моменты ( например если телефон в вертикальном положении смотрится хорошо переверну в горизонталь много пустого места) 3) проблемы есть устраняют ...

    OpenCart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Скопировать лендинг

    $8

    Сайт донор https://clck.ru/FEcpY 1. Скопировать лендинг 2. Заменить цвета на сине-белый 3. Заменить грузовик в логотипе на https://cdn2.iconfinder.com/data/icons/special-and-municipal-vehicles/256/garbage-truck-512.png 4. Вместо "вывоз мусора в Москве и обл" (в лого) написать "Вывоз мусора 24/7 без предоплаты"

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка сайта на cms wordpress

    Здравствуйте! Нужно сверстать и натянуть на Wordpress сайт-визитку. Адаптив.   ТЗ и макеты – [url=https://drive.google.com/drive/folders/1N0gKnOri-b0e6gQjOw2vfaaMdWTSG8Pk]https://drive.google.com/drive/folders/1N0gKnOri-b0e6gQjOw2vfaaMdWTSG8Pk [/url]Интересует цена и сроки По срокам не тороплю. Главное качество.

    WordPressВерстка сайта
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка поздравительной страницы

    Всем привет! Нужно сверстать 1 страничку html, которая будет разеделена на неск прямоугольных/квадратных частей (как пазл, кол-во деталей – 61 шт). Человек, пришедший на страницу кликает на разные частички и они "открываются", превращаясь в фотографии. К ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад