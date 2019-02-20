Скопировать лендинг

$8
HTML-версткаЗакрыт8 заявок263 просмотра
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Сайт донор https://clck.ru/FEcpY

1. Скопировать лендинг

2. Заменить цвета на сине-белый

3. Заменить грузовик в логотипе на https://cdn2.iconfinder.com/data/icons/special-and-municipal-vehicles/256/garbage-truck-512.png

4. Вместо "вывоз мусора в Москве и обл" (в лого) написать "Вывоз мусора 24/7 без предоплаты"

5 лет назад
prohunter88
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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