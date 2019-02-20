Необходимо сверстать лендинг +простые эффекты https://dropmefiles.com/RXV0i
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт донор https://clck.ru/FEcpY
1. Скопировать лендинг
2. Заменить цвета на сине-белый
3. Заменить грузовик в логотипе на https://cdn2.iconfinder.com/data/icons/special-and-municipal-vehicles/256/garbage-truck-512.png
4. Вместо "вывоз мусора в Москве и обл" (в лого) написать "Вывоз мусора 24/7 без предоплаты"
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