Страница отзывов на сайте

Нужно сверстать лэндинг пейдж Макет предоставлю в PSD Срок - до четверга 19:00 Стоимость: 2000 руб. Обязательно: кроссбраузерность, адаптивность под мобильные устройства Скорость загрузки не менее 70 по [url=https://developers.google.com/][b]developers.google.com[/b][/url] Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект Все подробности обсудим с кандидатами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт: https://carshering.info/ на нём есть страница отзывов: https://carshering.info/karshering/otzyvylist/ Хочется её переделать, так как сейчас это обычная статья.
Необходимо сделать так, чтобы пользователь при переходе на неё видел набор логотипов разных каршеринговых компаний (их добавление должно осуществляться из админки), кликнув на который уже попасть на страницу самих отзывов той или иной компании.
Сайт сделан на WP. Важно! Установлена тема Root https://wpshop.ru/themes/root нужно добавить доработку таким образом чтобы тема без проблем обновлялась. Это возможно сделать, у компании разработчиков темы есть поддержка, если что можно проконсультироваться у них.
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