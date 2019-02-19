Страница отзывов на сайте

Есть сайт: https://carshering.info/ на нём есть страница отзывов: https://carshering.info/karshering/otzyvylist/ Хочется её переделать, так как сейчас это обычная статья.

Необходимо сделать так, чтобы пользователь при переходе на неё видел набор логотипов разных каршеринговых компаний (их добавление должно осуществляться из админки), кликнув на который уже попасть на страницу самих отзывов той или иной компании.

Сайт сделан на WP. Важно! Установлена тема Root https://wpshop.ru/themes/root нужно добавить доработку таким образом чтобы тема без проблем обновлялась. Это возможно сделать, у компании разработчиков темы есть поддержка, если что можно проконсультироваться у них.