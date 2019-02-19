Сверстать одностраничный сайт

HTML-версткаЗакрыт29 заявок348 просмотров
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Необходимо сверстать одностраничный сайт по .psd

Без CMS, только HTML+CSS+JS

Картинка прилагается. ТЗ будет отослано кандидату. Ничего придумывать не надо! Сверстать, как на макете! 

Срок не более 2-х дней!

P/S Пришлите 3 ссылки на сайты с примерами Вашей верстки!

5 лет назад
fatalist-89
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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