Верстка сайтов

HTML-версткаЗакрыт15 заявок223 просмотра
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Требуется доверстать ряд блоков. Детали в личной переписке.

Показывайте примеры свои работ. Требуется очень опытный спец по части верстки.

5 лет назад
Pro100-Zews
Вячеслав 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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