Верстка мобильных лендингов

Нужновыполнить качественно верстку (без отклонений от макетов) и интеграцию на Вордпресс. Нужночто бы все удобно настраивалось через админку. Использовать современные версии технологий HTML5, CSS3 и т д. Требования:Валидность, кроссбраузерно, адаптивность, по гугл анализу что бы показатель был не ниже 90. Небольшое ТЗ к заданию: [url=https://drive.google.com/file/d/12DqJXAQzdk5v5UHgB6hKOZmGkpAABWi2/view?usp=drive_open]https://drive.google.com/file/d/12DqJXAQzdk5v5UHgB6hKOZmGkpAABWi2/view?usp=drive_open [/url]Все покажу и объясню как ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать мобильные лендинги, размером буквально в 1 экран мобильного телефона.
Верстка из PSD макетов, пример лендинга во вложении.
Из особенностей:
- лендинги должны отображаться корректно на максимально возможном количестве экранов (начиная от с iPhone 4+).
- иметь легкий вес - чтобы быстро загружались со слабого соединения.
- дополнительно на лендинге могут быть добавлены текст в 2-3 строки в хедер и футер.
- лендинги необходимо верстать под имеющуюся структуру: структура файлов, верстки, элементы CTA кнопки и отмены - примеры предоставлю.
Лендингов много, готов стать регулярным заказчиком у хорошего исполнителя.
Пишите примерную цену за 1 LP.
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