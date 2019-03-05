Верстка и натяжка на WordPress

Нужновыполнить качественно верстку (без

отклонений от макетов) и интеграцию на

Вордпресс.

Нужночто бы все удобно настраивалось через

админку. Использовать современные

версии технологий HTML5, CSS3 и т

д.

Требования:Валидность, кроссбраузерно, адаптивность,

по гугл анализу что бы показатель был

не ниже 90.

Небольшое ТЗ к

заданию: https://drive.google.com/file/d/12DqJXAQzdk5v5UHgB6hKOZmGkpAABWi2/view?usp=drive_open

Все покажу и объясню как должно работать в процессе.

Ссылку на сам дизайн скину в личное сообщения

исполнителю.

Дизайн в ПСД. Есть полный адаптив всех

страниц.

Количество страниц:1 главная, 5-7 внутренних.

Все необходимые правки, исправления внести

исполнителем.