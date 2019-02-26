Верстка проекта

$140
HTML-версткаЗавершен2 заявки169 просмотров
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Персональный проект для Ярослава Лугового. Верстка по готовому дизайну.

5 лет назад
SergAgency
Сергей 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
ob163256
Олег 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
10 часов назад
5 лет назад
$140
7 дней
Очередной проект с Ярославом, сделано все на высшем уровне! Будем работать вместе и дальше :)
Настоятельно рекомендую Сергея! Все на высшем уровне!
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