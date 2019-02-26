Верстка проекта

Сверстанные макеты установить на вашу CMS сделать весь функционал рабочим, тут сам сверстанный сайт мнею слева меню на все страницы [url=http://testing.woksy127.beget.tech/]http://testing.woksy127.beget.tech/[/url] Предлогайте и примеры и аргумены Жду от вас : 1.Сроки 2. Бюджет 3. Процесс работы над проектом 4.Когда можете начать работу 5. ...
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Персональный проект для Ярослава Лугового. Верстка по готовому дизайну.
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