Редизайн сайта, верстка по готовым psd, натяжка на wordpress

HTML-версткаЗакрыт34 заявки310 просмотров
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сайт уже существует и на нем сейчас старый дизайн, нужен редизайн есть psd макеты, нужно сделать верстку и натянуть на wordpress

десктоп  + мобильная адаптивная верстка 

пишите цену и сроки

в отклике укажите слово - "верстка"

WordPressДизайн сайтаРедизайн сайта
5 лет назад
Maxglot
Максим 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
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