Верстка лендингов

Необходимо выполнить верстку сайта - главная + внутренние страницы с анимированными элементами. Для оценки проекта пишите свои предложения в комментах с контактными данными, желательно телеграм
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Нужен опытный (Важно!) фронтенд-разработчик для верстки лендинга в 4 разрешениях.
Необходимо иметь примеры нескольких проектов по уровню верстки, как эти:
Требования к разработчику:
- Готовность взяться за проект завтра
- Четкое выполнение договоренностей по срокам
- Разработчик должен быть онлайн в оговоренное заранее время
- Проект будет считаться выполненным после тестирования и исправления всех недочетов (если они будут)
В случае успешного выполнения проекта - мы добавим разработчика к себе в пул и будем активно привлекать к следующим проектам. Их достаточно.
- Похожие заказы
- HTML-верстка41 заявкаЗакрыт5 лет назад
- разместить меню по центру- разместить текст (где политика) футера по центру моб.версия- изменить размещение иконки "Гарантия от 5 лет" - иконка над текстом- изменить расположение иконок соцсетей и мессенджеров Указывайте, пожалуйста, ценуHTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Опен карт польский , так как сайт будет на польском. Копия нужна точь в точь. Со всеми нюансами.Закрыт5 лет назад
Здравствуйте! Имеются макеты psd интернет-магазина. Всего 11 страниц в веб, планшет и мобильной версии. Веб свёрстан и главная страница мобильной. Необходимо доверстать остаток.Завершен5 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! нужно создать "XML вивантаження в форматі YML" для сайта Розетка, для начала для одного товара http://kumachenko.com/nalichiye_kartin/kartina_maslom_kumachenko_zhivotnyye_zolotyye_rybki оплатить работу могу через приват жду Ваши цены и срокиHTML-верстка1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно сверстать сайт одностраничный из psd макета. Пишите Ваши цены и сроки.HTML-верстка68 заявокЗакрыт5 лет назад
- $62
Добрый день, господа верстальщики. Требуется сверстать адаптивно прикрепленные к проекту страницы. Всё в псд. Начать нужно сегодня. Блоки на главной, каталоге и карточке – во многом совпадают. Бюджет 4000 рублей. Оплата по факту, показываете у себя , вносим правки(если ...Закрыт5 лет назад
Нужно проработать полностью не сложный дизайн моего будущего сайта и верстать его, и так чтобы он подходил как под компьютеры так и под телефоны/планшеты/нетбуки и тд. 3 страницы.HTML-верстка15 заявокЗакрыт5 лет назад
- $80
Требуется сверстать разработанный дизайн "кофе-макет.jpg" на CMS Opencart 2.3.0.2 на тему Journal Theme 2.16.7 в стиле https://www.journal-theme.com/5/ с учетом адаптивности под планшеты и смартфоны. Файлы: https://goo.gl/8VMXQd "Велосипед" изобретать не нужно (по возможности), а используем уже разработанный функционал ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад
сверстать 2 старницы с PSD, основа на Bootstrap4 (сайт Right to Left). респонсивность по гриду BootstrapЗавершен5 лет назад