Верстка лендингов

Всем привет!

Нужен опытный (Важно!) фронтенд-разработчик для верстки лендинга в 4 разрешениях.

Необходимо иметь примеры нескольких проектов по уровню верстки, как эти:

http://belkacar.ru/belkablack

https://belkacar.ru/eng

https://sever-ai.devgg.ru

https://sreda-coach.devgg.ru

Требования к разработчику:

- Готовность взяться за проект завтра

- Четкое выполнение договоренностей по срокам

- Разработчик должен быть онлайн в оговоренное заранее время

- Проект будет считаться выполненным после тестирования и исправления всех недочетов (если они будут)

В случае успешного выполнения проекта - мы добавим разработчика к себе в пул и будем активно привлекать к следующим проектам. Их достаточно.